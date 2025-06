Cina | Hainan ceramiche del gruppo etnico Li a Heitu

In un angolo incantato di Hainan, il villaggio di Heitu custodisce gelosamente le tradizioni secolari della ceramica del gruppo etnico Li. Le mani esperte di abitanti come Jiajia e sua nonna Hu Qimei tramandano un patrimonio immateriale ricco di saggezza, che conferisce vita e identità a queste opere d’arte. In questa cornice ricca di storia, la ceramica diventa un ponte tra passato e futuro, capace di raccontare storie antiche in ogni pezzo.

L'abitante del villaggio Dong Jiajia (a sinistra) e sua nonna Hu Qimei controllano le opere di ceramica del gruppo etnico Li in una cooperativa di ceramiche nel villaggio di Heitu a Sanya, nella provincia meridionale cinese di Hainan, ieri 9 giugno 2025. In quanto patrimonio culturale immateriale nazionale, le abilita' di produzione della ceramica dell'etnia Li sono portatrici della saggezza e della memoria culturale del gruppo. A Heitu, la creazione di una cooperativa di ceramiche ha offerto agli abitanti un nuovo modo di ereditare le abilita' di produzione della ceramica e di vendere i loro relativi prodotti.

