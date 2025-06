Cina | costruira’ itinerario di patrimonio nazionale su antica Via della seta

La Cina si impegna a trasformare il corridoio Hexi, con la sua ricca storia legata alla Via della Seta, in un itinerario di patrimonio nazionale entro dieci anni. Questa iniziativa mira a valorizzare il patrimonio culturale e naturale, rafforzando l’identità storica e promuovendo il turismo sostenibile. Oggi, la pubblicazione del piano di attuazione segna un passo fondamentale verso la realizzazione di questo ambizioso progetto che unisce passato e futuro.

La Cina intende costruire entro i prossimi dieci anni il suo primo itinerario del patrimonio nazionale lungo il corridoio Hexi, storicamente significativo, situato nella Cina nord-occidentale. L'itinerario fa parte dell'obiettivo del Paese di rafforzare la protezione, l'eredita' e l'utilizzo del patrimonio culturale e naturale. Oggi e' stato pubblicato il piano di attuazione per la costruzione di un percorso del patrimonio nazionale lungo questo corridoio, in occasione di una conferenza stampa tenutasi nella provincia nord-occidentale cinese del Gansu. Secondo He Xiaozu, a capo del dipartimento provinciale per la cultura e il turismo, il Gansu attuera' una serie di progetti incentrati sulla protezione e sull'utilizzo del patrimonio, sulla costruzione di infrastrutture, sul layout dell'industria turistica e sugli scambi e la cooperazione internazionali.

Cina-Italia: viaggio culturale Hangzhou-Verona unisce romanticismo, patrimonio - "Cinaitalia" dĂ vita a un viaggio culturale tra Hangzhou e Verona, dove l'amore supera ogni confine. Le storie degli "Amanti farfalla" e della "Leggenda del serpente bianco" si intrecciano con il leggendario "Romeo e Giulietta", creando un ponte che unisce due cittĂ romantiche e celebra la ricchezza del patrimonio condiviso.

