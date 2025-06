Ciliegie in corsa a Giuliano Teatino successo al debutto nel circuito Corrilabruzzo Uisp

A Giuliano Teatino, l’entusiasmante debutto dell’evento podistico "Ciliegie in Corsa" ha già conquistato il cuore degli appassionati, consolidandosi come un appuntamento imperdibile nel circuito Corrilabruzzo Uisp. Curato con passione e attenzione ai dettagli, questo evento ha visto protagonisti runner di ogni livello, unendo sport, natura e tradizione. Tra gli artefici principali dell’organizzazione il sodalizio Ortona for Runners e la pro loco di... Un successo destinato a crescere, rafforzando il legame tra comunità e benessere.

Ciliegie in corsa: al via la prima edizione della gara podistica a Giuliano Teatino

Le ciliegie sono il filo conduttore di un inedito evento podistico a Giuliano Teatino in programma domenica 8...

