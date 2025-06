Cielo giallo in Toscana il perché è da ricercare negli incendi in Canada

Il cielo giallo in Toscana negli ultimi giorni ha catturato l’attenzione di molti, regalando uno spettacolo suggestivo e insolito. Ma cosa provoca questa particolare colorazione? La risposta arriva dal consorzio meteorologico Lamma: il fenomeno è causato dal particolato prodotto dagli incendi che stanno devastando il Canada. Scopriamo insieme come questi eventi lontani influenzano il nostro cielo e il nostro clima.

Firenze, 10 giugno 2025 – Cielo giallo in Toscana negli ultimi due giorni. Non è la prima volta che nella nostra regione si può osservare un fenomeno di questo tipo. A suo modo molto suggestivo. Ma da cosa è dovuta questa particolare colorazione ovattata del cielo? La spiegazione arriva direttamente dal consorzio meteorologico toscano Lamma che riconduce la genesi dell’evento agli incendi, che stanno devastando il Canada: “ Il particolato (sostanze sospese nell’aria, ndr ) prodotto dagli incendi in Canada è rimasto intrappolato all'interno dell'anticiclone e quindi faticherà a disperdersi del tutto prima di giovedì 12 giugno. 🔗 Leggi su Lanazione.it