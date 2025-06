Ciclismo Lorenzo Fortunato ancora due anni con l’Astana Covi lascia la UAE

Lorenzo Fortunato, protagonista indiscusso del recente Giro d’Italia e ora punto di riferimento per gli appassionati di ciclismo italiani, sta per compiere un altro passo importante nella sua carriera. Dopo aver lasciato la UAE, il 29enne di Bologna continuerà a vestire i colori dell’Astana per altri due anni, consolidando così il suo ruolo tra i grandi nel panorama internazionale. Un’affermazione di talento e determinazione che promette emozioni ancora più grandi.

Reduce da un Giro d’Italia da grande protagonista, Lorenzo Fortunato dovrebbe continuare la sua carriera con l’Astana. Il ciclomercato impazza in queste settimane e sono tanti i movimenti che coinvolgono anche i ciclisti italiani in queste settimane. Sicuramente il 29enne di Bologna poteva essere uno dei più cercati dopo le brillanti prestazioni sulle strade del Giro. Fortunato, infatti, è riuscito a conquistare la maglia azzurra, dominando la classifica degli scalatori. Tre settimane praticamente sempre all’attacco per il bolognese, che già era stato protagonista in precedenza al Giro di Romandia, dove ha vinto anche una tappa (la seconda), chiudendo poi al quarto posto nella classifica generale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ciclismo, Lorenzo Fortunato ancora due anni con l’Astana. Covi lascia la UAE

In questa notizia si parla di: fortunato - lorenzo - astana - ciclismo

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato - Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

Lorenzo Fortunato batte Bardet sul Gpm di Sassotetto e consolida la sua Maglia Azzurra di leader della Classifica Scalatori. Il corridore dell'Astana, in questo momento, è anche la Maglia Rosa virtuale. Roglic gli lascerà la Maglia Rosa? #ciclismo #giroditali Partecipa alla discussione

Le montagne ribaltano il Giro d'Italia. Vince Scaroni, Carapaz stacca Del Toro. Tripletta italiana a San Valentino: Lorenzo Fortunato arriva in parata con il compagno della XDS Astana, dietro di loro Giulio Pellizzari. Di @Giostuzzi Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

ROMANDIA. COLPO DA FINISSEUR DI LORENZO FORTUNATO, BAUDIN NUOVO LEADER; Fortunato vince anche il GPM di Candriai: maglia azzurra già ipotecata?; Giro d'Italia 2025, Lorenzo Fortunato consolida la Maglia Azzurra: Dopo aver faticato ieri, oggi sono contento.

CicloMercato 2026: Lorenzo Fortunato vicino al rinnovo con la XDS Astana, Alessandro Covi verso la Jayco AlUla - Due corridori italiani messisi in evidenza nella prima parte di stagione al centro delle ultime indiscrezioni di CicloMercato.

FORTUNATO. «LA MAGLIA AZZURRA MI HA PORTATO IN UNA NUOVA DIMENSIONE E ALLA VUELTA...» - Avevamo iniziato a conoscere Lorenzo Fortunato nel 2021, quando al Giro d’Italia vinse la tappa con arrivo sullo Zoncolan e poi lo abbiamo visto anche i seguito sempre a combattere in montagna.