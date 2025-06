Cibo per animali scaduto sanzionati due bazar etnici

Durante una vasta operazione di controllo, i Carabinieri del Nas di Parma hanno scoperto e sanzionato due bazar etnici che vendevano cibo per animali scaduto, evidenziando l’importanza di garantire prodotti sicuri e di qualità per i nostri amici a quattro zampe. La tutela della salute animale è una priorità, e questi interventi rafforzano il nostro impegno nel mantenere standard elevati. La sicurezza dei nostri animali deve essere sempre al primo posto.

Nell'ambito di una campagna di controlli mirati alle attività connesse agli animali da compagnia, disposti su tutto il territorio nazionale dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) di Parma hanno svolto, nei mesi scorsi e fino. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Cibo per animali scaduto, sanzionati due bazar etnici

In questa notizia si parla di: Animali Cibo Scaduto Sanzionati

Cibo avariato e animali vivi: sequestrati alimenti destinati al supermarket \ FOTO - Scoperta shock a Prato: una "cucina abusiva" riforniva un supermercato di Chinatown con cibo avariato e animali vivi.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Cibo per animali scaduto, sanzionati due bazar etnici; Alimenti non adatti al consumo umano e varie irregolarità, oltre 18 mila euro di sanzioni per un ristorante; Il cibo scaduto, la blatta sul frigorifero: la scoperta della polizia nel laboratorio del bar.

Sequestrato cibo per cani scaduto in un negozio di Laives - Una serie di controlli nei negozi altoatesini di alimenti e mangimi per animali da parte dei carabinieri ...

Lecce, maxi sequestro di cibo per cani scaduto - Sono state messe sotto sequestro ben centotrenta confezioni di cibo per animali.

Cibi scaduti sugli scaffali del negozio per animali a Pregnana Milanese - Consapevole e spregiudicato tanto che la data di scadenza non era né contraffatta né nascosta.