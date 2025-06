Ciampi | De Gregorio faccia chiarezza sul cronoprogramma Eav

È arrivato il momento di fare luce sul futuro della mobilità regionale. Ciampi de Gregorio sollecita un’assunzione di responsabilità e chiarezza sul cronoprogramma dei lavori sulla tratta Benevento-Napoli, chiedendo che De Gregorio si presenti in audizione presso la commissione Trasporti del Consiglio regionale. La trasparenza è fondamentale per restituire fiducia ai cittadini e garantire un servizio efficiente. È fondamentale che le parti coinvolte siano chiare e rispondano alle aspettative della comunità.

Tempo di lettura: < 1 minuto “ È il momento di chiedere a De Gregorio di venire in audizione presso la commissione Trasporti del Consiglio regionale. Ne farò formale richiesta al presidente Cascone. Ascoltare il presidente di EAV parlare di strumentalizzazioni e polemiche fuori luogo rispetto alle sue stesse parole è gravissimo. Avremmo voluto che facesse chiarezza sul cronoprogramma per la conclusione dei lavori sulla tratta Benevento-Napoli e sulle modalità con cui intende accelerare gli interventi in corso sulla Baiano-Napoli”. Lo dice il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Vincenzo Ciampi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it