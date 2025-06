ci sarebbe hamas dietro il veliero pro gaza con greta thunberg a bordo

Nel cuore di un'iniziativa che ha attirato l’attenzione mondiale, emergono dubbi sull’effettiva neutralità del veliero pro-Gaza con Greta Thunberg a bordo. Secondo «The Telegraph», Zaher Birawi, figura controversa di Hamas in Europa, potrebbe essere tra i fondatori della missione umanitaria coinvolta. Ma cosa si nasconde dietro questa complessa vicenda? La verità potrebbe essere più intricata di quanto sembri, e le implicazioni sono di vasta portata.

Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico «The Telegraph», Zaher Birawi, dirigente di Hamas in Europa, sarebbe tra i fondatori dell’organizzazione responsabile della missione umanitaria nella Striscia di Gaza che ha coinvolto l’attivista climatica Greta Thunberg e la parlamentare europea francese Rima Hassan. Birawi, 63 anni, è un cittadino palestinese-britannico che si definisce «giornalista» e si presenta come uno dei «membri fondatori» della Coalizione Internazionale della Freedom Flotilla, promotrice del viaggio verso Gaza. Nell’ottobre 2023, il deputato laburista britannico Christian Wakeford lo aveva pubblicamente definito, in virtù della sua immunità parlamentare, «un terrorista di Hamas residente a Barnet, nella zona nord di Londra». 🔗 Leggi su Panorama.it