Ci prova con la cameriera ma nel ristorante c' è il fidanzato di lei Ed è rissa

Una cameriera, ma il suo gesto ha scatenato una reazione violenta tra i presenti. In un crescendo di tensione, quanto iniziato come una semplice molestia verbale si è trasformato in una rissa furiosa, coinvolgendo anche il fidanzato della ragazza. L'episodio avvenuto nel cuore di Lavis, in provincia di Trento, evidenzia ancora una volta quanto le emozioni possano sfuggire di mano. La sicurezza dei locali e il rispetto reciproco sono fondamentali per evitare simili incidenti.

Prima le molestie verbali, poi la rissa. È successo in un bar-pizzeria del centro di Lavis, comune della provincia autonoma di Trento. Tutto è partito da un uomo, un cliente di circa 40 anni già noto al personale del locale. Secondo le prime testimonianze, l'uomo ha tentato un approccio con una. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Ci prova con la cameriera, ma nel ristorante c'è il fidanzato di lei. Ed è rissa

