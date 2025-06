Christian Slater ha ricevuto la stella sulla Hollywood Walk of Fame | Capita una volta nella vita

Christian Slater ha ricevuto la stella sulla Hollywood Walk of Fame, un onore che capita una sola volta nella vita. L’attore di culto, noto per capolavori come Intervista col vampiro e Il nome della rosa, è stato celebrato con uno dei riconoscimenti più prestigiosi dello spettacolo statunitense. La star numero 2.815 brilla ora non solo per il suo talento, ma anche come testimonianza indelebile del suo impatto nel mondo dello spettacolo, soprattutto in...

La star di Intervista col vampiro e Il nome della rosa è stato omaggiato con uno dei riconoscimenti più importanti nel settore dello spettacolo negli Stati Uniti. Christian Slater ha ricevuto la stella numero 2.815 sulla Hollywood Walk of Fame, in omaggio alle sue storiche interpretazioni nel settore televisivo, da Mr. Robot a Dexter: Original Sin. Una carriera costruita anche nel cinema ma che ha riservato parecchie soddisfazioni soprattutto in televisione, motivo per il quale è stato deciso di assegnargli la stella per la tv. Il discorso di ringraziamento di Christian Slater e i ricordi di sulla Hollywood Boulevard "È davvero un'esperienza che capita una volta nella vita e mi sento molto fortunato, grato e benedetto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Christian Slater ha ricevuto la stella sulla Hollywood Walk of Fame: "Capita una volta nella vita"

