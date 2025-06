Christian Slater celebra con figlie e moglie la stella sulla Hollywood Walk of Fame

Celebrare un traguardo così prestigioso con famiglia e amici è un momento di pura gioia. Christian Slater, icona di Hollywood e protagonista di una carriera decennale, ha ricevuto la sua stella sulla Walk of Fame, un riconoscimento che rende anche più speciale il suo percorso artistico. La sua emozione e gratitudine sono contagiose, dimostrando ancora una volta quanto il talento e la dedizione possano essere premiati. E questa celebrazione segna solo l'inizio di nuovi capitoli brillanti.

(askanews) – L'attore americano Christian Slater riceve la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame dopo cinquant'anni di carriera. La star 55enne ha dichiarato ai giornalisti dopo il premio: «Puoi vincere diversi Oscar, ma di questi ne puoi ottenere solo uno, quindi è un grande onore».

