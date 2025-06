Chris Evans deluso per l’assenza in Avengers | Doomsday

L'assenza di Chris Evans in Avengers: Doomsday ha suscitato grande delusione tra i fan, ma dietro questa scelta ci sono decisioni produttive che coinvolgono anche i futuri capitoli Marvel. La determinazione di non includere Evans nel film segna un cambiamento importante nel Marvel Cinematic Universe, aprendo nuove strade narrative e lasciando gli appassionati ansiosi di scoprire come evolveranno le prossime avventure dei loro eroi preferiti.

determinazione dell'assenza di chris evans in avengers: doomsday e nei futuri capitoli marvel. Recenti dichiarazioni confermano che Chris Evans non prenderĂ parte al film Avengers: Doomsday, segnando una significativa modifica nel cast del Marvel Cinematic Universe (MCU). Questa scelta, Non è riconducibile all'attore, ma deriva da decisioni produttive che influenzeranno anche le prossime uscite cinematografiche legate alla saga. spostamenti nelle date di uscita dei film. Originariamente previsto per aprile 2026, Doomsday è stato posticipato al 18 dicembre 2026. Di conseguenza, anche il film Avengers: Secret Wars, che avrebbe dovuto uscire a maggio 2027, è stato spostato al 17 dicembre 2027.

In questa notizia si parla di: Chris Evans Avengers Doomsday

