Choc in Austria ex studente compie strage nel liceo a Graz | 11 morti

Un terribile shock scuote Graz, seconda città austriaca, dove un ex studente di 21 anni ha scatenato una strage in una scuola superiore, lasciando dietro di sé 11 vittime. Armato legalmente, il giovane ha fatto irruzione nel liceo Borg, suscitando un'ondata di sgomento e dolore tra la comunità. Un dramma che richiama l’attenzione sulla sicurezza nelle scuole e sulla prevenzione di simili tragedie.

Roma, 10 giu. (askanews) - Graz, seconda città austriaca per numero di abitanti, è sotto choc, dopo la sparatoria compiuta in una scuola superiore da un ex studente 21enne. Il bilancio finora è di 11 morti, compreso il presunto killer. Armato di una pistola e un fucile da caccia, detenuti legalmente, il 21enne ha fatto irruzione alle 10 del mattino nell'edificio della scuola Borg (sigla di Bundes-Oberstufenrealgymnasium) e ha aperto il fuoco in due classi. "Stando alle informazioni attuali, il presunto autore si è suicidato nei bagni", ha spiegato il direttore della polizia della Stiria, Gerald Ortner. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Choc in Austria, ex studente compie strage nel liceo a Graz: 11 morti

