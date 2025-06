Choc da referendum Schlein in prognosi riservata

Il referendum ha portato un colpo duro alla sinistra italiana, lasciando la leader Schlein in prognosi riservata. Tra licenziamenti illegittimi, tutela delle piccole imprese e contratti a tempo indeterminato, il fronte progressista si ritrova ora ad affrontare il rinculo del quorum al 30%. I riformisti non perdono tempo e pongono a Schlein il conto della crisi politica: un momento di riflessione essenziale per il futuro del paese.

Licenziamenti illegittimi, tutela nelle piccole imprese, contratti a tempo indeterminato, sicurezza sul salvo e cittadinanza italiana erano l'arma in mano alla sinistra di cui però ha accusato il rinculo del quorum al 30%. I riformisti presentano a Schlein il conto della clinica dove le opposizioni sono ricoverati in rianimazione.

