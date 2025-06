Chivu sul Mondiale | L' Inter deve arrivare in fondo

Cristian Chivu, nuovo allenatore dell’Inter, esprime la sua ferma convinzione: “L’Inter deve arrivare in fondo”. Le sue parole riflettono la determinazione di chi vuole portare i nerazzurri ai vertici, sottolineando l’importanza di concludere bene la stagione, anche in vista del Mondiale per club. Con questa visione ambiziosa, Chivu si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi sulla panchina dei milanesi.

Le prime parole ufficiali di Cristian Chivu da allenatore dell'Inter: l'ex Parma si è soffermato sull'importanza di chiudere bene la stagione col Mondiale per club.

Chivu si presenta: «Voglio lottare per vincere, all’Inter porterò due cose. Mondiale per Club? L’obiettivo è chiaro» - Cristian Chivu si presenta con determinazione e passione come nuovo allenatore dell’Inter, svelando il suo grande obiettivo: riportare i nerazzurri a conquistare titoli mondiali per club e a scrivere pagine memorabili nella storia del calcio.

Chivu: "La stagione partirà dal Mondiale per Club, dobbiamo recuperare le energie mentali e andare a fare quello che una squadra come l'Inter deve fare, ovvero provare a vincere il trofeo" Partecipa alla discussione

Nasce la nuova Inter di Chivu: occasione per Pio Esposito nel Mondiale per Club. Sarà la nuova scommessa del fantacalcio? - 13:15 Pio Esposito può giocarsi le sue carte nella prossima competizione per club, in America.

Inter, non è ancora stata presa una decisione definitiva sul vice da affiancare a Chivu: i nomi - L’ex difensore nerazzurro è tornato alla Pinetina da protagonista in una nuova e delicata avventura.

Cristian Chivu prende le redini dell'Inter: obiettivo Mondiale per club - Chivu debutta come allenatore dell'Inter, puntando al Mondiale per club con una squadra rinnovata e ambiziosa.