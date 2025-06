Chivu missione Mondiale al via così come la sua terza vita all’Inter – CdS

Cristian Chivu inaugura la sua terza avventura con l’Inter, segnando un nuovo capitolo nella sua lunga carriera. Dopo anni di successi e sfide, il tecnico rumeno si prepara a guidare i nerazzurri nel Mondiale per Club negli Stati Uniti, portando con sé passione e determinazione. L’Inter riparte dall’entusiasmo di una rinascita, pronta a scrivere pagine di gloria sotto la sua guida. La strada è appena iniziata: il futuro è tutto da scoprire.

Ieri è partita ufficialmente l’era di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter. L’allenatore rumeno, ufficializzato nel pomeriggio, ha svolto anche il primo allenamento ad Appiano Gentile. Domani si parte negli USA per disputare il Mondiale per Club. AL VIA – La terza vita di Chivu all’Inter è ufficialmente partita ieri. Giornatina frenetica per l’allenatore rumeno, che prende la successione da Simone Inzaghi. Dopo essersi recato in mattinata a Parma per rescindere il contratto con i ducali, all’ora di pranzo era già ad Appiano Gentile. Qui saluto e pranzo insieme al suo nuovo club. Tra i dirigenti presenti Beppe Marotta, Javier Zanetti e Dario Baccin. 🔗 Leggi su Inter-news.it