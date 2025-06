Chivu Inter può cambiare il destino di Carboni e Esposito | Mondiale per Club decisivo cosa può succedere

Il Mondiale per Club si prospetta come un crocevia decisivo per il destino di Carboni e Esposito, con Chivu pronto a fare scelte cruciali che potrebbero plasmare il loro futuro all'Inter. La sua strategia, delineata nelle ultime indiscrezioni, potrebbe aprire nuovi orizzonti o segnare una svolta inattesa. Ma cosa succederà davvero? Il cuore del calcio italiano è in attesa di risposte che potrebbero cambiare tutto.

Chivu Inter, le ultime sulle possibili scelte del nuovo allenatore nerazzurro in merito al futuro di Carboni e Esposito già dal Mondiale per Club. L’edizione odierna del Corriere dello Sport  fa il punto sulle possibili scelte di Cristian Chivu  come allenatore dell’ Inter  sul futuro di Carboni e Esposito già a partire dal Mondiale per Club. CHIVU INTER  – «A tal proposito il Mondiale per club sarà la miglior vetrina possibile, visto che servono sulla carta altri due attaccanti, ma bisognerà comunque valutare chi c’è attualmente in rosa e chi rientra dal prestito per disputare questo torneo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, può cambiare il destino di Carboni e Esposito: Mondiale per Club decisivo, cosa può succedere

Chivu Inter, l’obiettivo è puntare sui giovani: Esposito, Carboni e non solo, idee già chiare! - Intercettare il futuro partendo dai giovani: è questa la strategia di Cristian Chivu, pronto a valorizzare talenti come Esposito e Carboni fin dal Mondiale per Club.

#Inter al Mondiale per Club con voglia di riscatto e giovani di rientro dai prestiti: convocati anche Pio e Sebastiano Esposito, Valentin Carboni e Palacios ? Partecipa alla discussione

L' INTER DEL MONDIALE: Sommer-Martinez-Di Gennaro Pavard-Bisseck-Darmian De Vrij-Acerbi Bastoni-Carlos Augusto Dumfries-Luis Henrique Barella-Sucic-Frattesi Calhanoglu-Asllani Mkhitaryan-Zielinski Dimarco-Zalewski Lautaro-Taremi-Pio Esposito Partecipa alla discussione

