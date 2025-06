Chivu Inter l’ex sorprende | È avvantaggiato per questo motivo!

Chivu Inter l8217ex sorprende, e i tifosi nerazzurri sono già in fermento: cosa lo rende così avvantaggiato rispetto ad altri? L’ex calciatore, noto per la sua sincerità, potrebbe avere un vantaggio unico nel suo ruolo. In questa intervista esclusiva, Francesco Flachi condivide il suo punto di vista sul nuovo mister e sulle prospettive del club. Un breve approfondimento che svela come Chivu, con la sua esperienza, possa davvero fare la differenza...

Chivu Inter, sarà all'altezza delle aspettative? L'ex calciatore non usa giri di parole, ecco perché può essere addirittura avvantaggiato . Chivu Inter, un accostamento di parole al quale i tifosi nerazzurri stanno imparando ad abituarsi. Bene, nella nostra intervista all'ex calciatore (tra i più prolifici bomber della nostra Serie A ) Francesco Flachi, gli abbiamo chiesto un parere sul nuovo mister del club meneghino. Un breve passaggio: Crede che Chivu sia pronto per la consacrazione? O rischia di essere un passo troppo grande dopo il Parma? «Mah.io penso che Chivu per la carriera che ha fatto (ha militato nell'Inter e allenato le giovanili, ndr) sia avvantaggiato.

