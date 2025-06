Chivu Inter ieri il primo allenamento | Con chi ha avuto modo di parlare per telefono ha detto…

Ieri è stato un giorno memorabile per l’Inter: il debutto ufficiale di Cristian Chivu come nuovo allenatore, tra emozioni e prime sfide. Dopo aver risolto con il Parma e rilasciato le sue prime dichiarazioni a Inter TV, Chivu ha già iniziato a plasmare il futuro del team. Per riavere la rosa al completo, dovrà attendere che tutti i giocatori siano disponibili, ma le premesse sono promettenti. La strada verso il riscatto nerazzurro è appena cominciata.

Chivu Inter, ieri il primo allenamento: «Con chi ha avuto modo di parlare per telefono ha detto.». Il retroscena sulle prime mosse del tecnico. Ieri è stato il giorno di Cristian Chivu all' Inter: prima la risoluzione col Parma, poi l'annuncio col club meneghino e le sue prime parole a Inter TV, subito dopo il primo allenamento guidato ad Appiano Gentile. Per avere il gruppo a completo dovrà attendere quando la squadra sarà già negli USA per il Mondiale per Club, ma come spiega la Gazzetta dello Sport, il tecnico romeno non intende perdere tempo: ecco perché ha già avuto modo di parlare con i proprio calciatori per telefono e per messaggio.

