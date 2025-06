Chivu in corso il secondo allenamento! Staff da completare | si attende il vice – Sky

Cristian Chivu sta vivendo giorni intensi all'Inter, già al centro dell’attenzione con il suo debutto sulla panchina nerazzurra. Dopo aver guidato il primo allenamento, oggi è in corso il secondo, mentre la dirigenza lavora per completare il proprio staff tecnico e definire il ruolo del nuovo vice. Un momento cruciale che segna l’inizio di una nuova era: si attende con entusiasmo il passo successivo di questa avventura.

Dopo l'annuncio ufficiale, ieri Cristian Chivu ha diretto il primo allenamento da allenatore dell' Inter, con i giocatori a disposizione. L'obiettivo è chiaro: preparare al meglio la squadra in vista del Mondiale per Club, appuntamento di prestigio e crocevia ideale tra la stagione appena conclusa e quella che verrà.

Chivu Inter, il Parma si muove per blindarlo: in corso l’incontro per il rinnovo, può saltare un’altra pista! - Il futuro di Cristian Chivu si gioca tra il Parma e l'Inter, con un incontro decisivo tra le parti per il rinnovo.

