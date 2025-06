Chivu al Mondiale nasce l' Inter del futuro? Tra Carboni e gli Esposito c' è un sogno comune

Chivu al mondiale segna l'inizio di un'epoca nuova per l'Inter, con giovani talenti come Carboni e gli Esposito pronti a fare il loro debutto internazionale. Tra sogni e ambizioni condivise, questi promettenti calciatori sono in lista per gli USA e saranno valutati dal nuovo tecnico, già testato con Francesco Pio e Valentin. È il momento di guardare avanti e credere nel futuro del calcio italiano.

I tre sono in lista per gli Usa e saranno valutati dal nuovo tecnico, che ha già allenato Francesco Pio e Valentin. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Chivu, al Mondiale nasce l'Inter del futuro? Tra Carboni e gli Esposito c'è un sogno comune

In questa notizia si parla di: Chivu Mondiale Nasce Inter

Chivu si presenta: «Voglio lottare per vincere, all’Inter porterò due cose. Mondiale per Club? L’obiettivo è chiaro» - Cristian Chivu si presenta con determinazione e passione come nuovo allenatore dell’Inter, svelando il suo grande obiettivo: riportare i nerazzurri a conquistare titoli mondiali per club e a scrivere pagine memorabili nella storia del calcio.

Segui queste discussioni su X

: “ ” Cristian #Chivu è stato ufficialmente presentato come nuovo allenatore dell' #Inter . Il suo primo obiettivo è chiaro: provare a vincere il Mondiale per Club? #Sportitalia Partecipa alla discussione

Una delle prime foto di #Chivu da allenatore dell’#Inter nell’allenamento di oggi pomeriggio ad Appiano Gentile. ? La prima partita del Mondiale per Club negli Stati Uniti sarà il 18 giugno alle ore 3 di notte al Rose Bowl Stadium di Los Angeles contro il Partecipa alla discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Chivu, al Mondiale nasce l'Inter del futuro? Tra Carboni e gli Esposito c'è un sogno comune; Inter, pronto il terzo acquisto, strada tracciata: “Marotta vuole darlo a Chivu per il Mondiale”; Chivu: Trasmetterò ambizione e passione alla squadra. Vogliamo provare a vincere il Mondiale per Club.

I tre sono in lista per gli Usa e saranno valutati dal nuovo tecnico, che ha già allenato Francesco Pio e Valentin - I tre sono in lista per gli Usa e saranno valutati dal nuovo tecnico, che ha già allenato Francesco Pio e Valentin ...

Inter, ufficiale Chivu: i dettagli dell'accordo con il nuovo tecnico - Ora è ufficiale: Cristian Chivu è il nuovo allenatore dell'Inter, che ha scelto l'ex calciatore nerazzurro ed ex tecnico del Parma (che ha portato alla salvezza subentrando in corsa a Fabio ...

Cristian Chivu nuovo allenatore dell'Inter: obiettivo vincere il Mondiale per Club - Obiettivo: vincere il Mondiale per Club con passione e determinazione.