Chiusura notturna del casello di Modena Nord sull’A1 per lavori di pavimentazione

Autostrade per l’Italia informa che, mercoledì 11, sulla A1 Milano-Napoli, la stazione di Modena Nord sarà temporaneamente chiusa dalle 21:00 per lavori di pavimentazione. Questa misura, parte di un intervento di manutenzione programmata, garantisce una rete autostradale più sicura e affidabile. Pianifica il viaggio con attenzione e segui le indicazioni sul posto per assicurare un percorso senza inconvenienti.

Per consentire interventi programmati di manutenzione straordinaria sulla pavimentazione, Autostrade per l’Italia ha annunciato la chiusura della stazione di Modena Nord sulla A1 Milano-Napoli in uscita per i veicoli provenienti da Bologna e Milano, nella fascia oraria 21:00 di mercoledì 11. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Chiusura notturna del casello di Modena Nord sull’A1 per lavori di pavimentazione

