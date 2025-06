Chiuso albergo a Ponte San Giovanni licenza sospesa

Una nuova stretta sulla legalità a Ponte San Giovanni: un albergo locale, coinvolto in plurime irregolarità, è stato chiuso per dieci giorni e la licenza sospesa dal questore Dario Sallustio. La mancanza di comunicazioni sulle persone alloggiate, tra cui pregiudicati, e il mancato versamento dell’imposta di soggiorno hanno acceso i riflettori su un settore delicato, evidenziando l’importanza di rispettare tutte le normative. Questo episodio sottolinea come il rispetto delle regole sia fondamentale per garantire sicurezza e trasparenza nel settore dell’ospitalità.

Perugia, 10 giugno 2025 - Mancata comunicazione delle persone alloggiate, tra le quali anche alcuni pregiudicati, lavoratori privi di regolare contratto, imposta di soggiorno non versata: per un albergo di Ponte San Giovanni scatta la chiusura di dieci giorni e la sospensione della licenza. Il provvedimento da parte del questore di Perugia Dario Sallustio è stato adottato a seguito delle numerose violazioni amministrative riscontrate dal personale della Divisione di polizia amministrativa della Questura di Perugia e della Polizia Locale di Perugia. Nel corso dei controlli effettuati con lo scopo di verificare il rispetto, da parte dei titolari delle strutture ricettive, degli adempimenti previsti dall’art. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Chiuso albergo a Ponte San Giovanni, licenza sospesa

