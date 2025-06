chiusi tre giorni nel medioevo con la nuova edizione del tria turris

Chiusi si trasforma per tre giorni nel cuore pulsante del Medioevo, grazie alla nuova edizione del Tria Turris. Un evento che, più di una semplice rievocazione, celebra il legame profondo tra passato e comunità , portando in scena le radici etrusche e medievali della città . La tradizione si arricchisce quest’anno con la XXXIV disfida del Palio delle Torri, un’occasione unica di riscoperta e convivialità . “Il Tria Turris è un’iniziativa frutto di un’intuizione ...

Firenze, 10 giugno 2025 - Al via a Chiusi Tria Turris, una manifestazione che nasce non solo come rievocazione ma come ritorno collettivo alle radici di una comunità , e che può vantare, oltre a una storia come quella etrusca anche un importante passato medievale. Una tradizione che si lega poi alla più antica disfida del Palio delle Torri, arrivato quest’anno alla sua XXXIV edizione. “Il Tria Turris è un’iniziativa frutto di un’intuizione magistrale dei Terzieri della Città di Chiusi, di cui, come Regione Toscana, dobbiamo essere orgogliosi - afferma Stefano Scaramelli, Consigliere Regionale della Toscana - Questa manifestazione dà la possibilità ai turisti, ma anche ai nostri concittadini, di conoscere un’epoca che ha caratterizzato il territorio della Valdichiana Senese e di Chiusi, spesso conosciuto per la tradizione etrusca, ma che è stato capace di consolidare una propria importanza storica anche nel Medioevo. 🔗 Leggi su Lanazione.it