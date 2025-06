Chiude per lavori un tratto di autostrada alle porte di Milano | i percorsi alternativi

Se sei in viaggio verso o da Milano questa notte, preparati a qualche cambiamento: un tratto dell’autostrada A8 tra Legnano e l’allacciamento A9 sarà chiuso al traffico dalle 22 alle 5 del mattino tra giovedì e venerdì 13 giugno. Per garantire la sicurezza dei lavori, è fondamentale seguire i percorsi alternativi indicati. Il fatto è stato organizzato per migliorare le condizioni della carreggiata e assicurare un futuro più sicuro per tutti gli automobilisti.

Un tratto di A8 Milano-Varese resterà chiusa al traffico in entrambe le direzioni nella notte tra giovedì e venerdì 13 giugno. La chiusura, nel dettaglio, scatterà alle 22 e terminerà alle 5 e coinvolgerà il tratto fra Legnano e l'allacciamento A9 in direzione di Milano.

A1, chiusure notturne nel tratto Fidenza-Fiorenzuola, verso Milano - Nel tratto Fidenza-Fiorenzuola verso Milano, si segnala chiusura notturna della A1 Milano-Napoli per lavori di pavimentazione.

Sulla A1 Direttissima e sulla A1 Milano-Napoli, per lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 9 e martedì 10 giugno, con orario 22-6, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura. Sulla A1 Direttissima, sarà chiuso il tratto compreso tra Localit Partecipa alla discussione

#cantiereVia Savona strada chiusa causa lavori nel tratto compreso tra Viale Coni Zugna e Via Tortona dalle 7:00 alle 19:00 del 30 maggio 2025 #ComuneMilano #infotraffic #viabilità #TrafficAlert #zona6milano #ComuneMilano Partecipa alla discussione

