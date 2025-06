Chili di cocaina nascosta sotto i sedili dell’auto | come è stata scoperta la droga dai finanzieri

Un'operazione senza precedenti delle finanze di Perugia ha portato alla scoperta di circa 25 chili di cocaina nascosta sotto i sedili di un'auto, con un valore di mercato stimato oltre 2,5 milioni di euro. La droga, suddivisa in panetti e nascosta in fondi artigianali, avrebbe potuto alimentare un vasto traffico illecito. La scoperta si aggiunge alle tensioni sulla sicurezza tra centrodestra e centrosinistra, mettendo in luce le sfide della lotta al crimine organizzato.

Perugia, 10 giugno 2025 – Maxi operazione antidroga da parte della guardia di finanza di Perugia che ha sequestrato circa 25 chili di cocaina. Secondo le fiamme gialle la droga avrebbe potuto fruttare sul mercato oltre 2 milioni e mezzo di euro. Arrestato un albanese residente a Spello. Perugia, la lite sulla sicurezza: "Centrosinistra contro il Decreto" La droga era stata suddivisa in panetti nascosti in due doppi fondi artigianali sotto i sedili posteriori dell'auto sulla quale viaggiava l'arrestato, accessibili solo tramite un sofisticato sistema di apertura meccanica: Era divisa in dieci panetti - riferiscono gli investigatori -, recuperati insieme a 10 mila euro ritenuti verosimilmente provento del traffico e spaccio.

Blitz e arresto: sequestrati tre chili di cocaina e decine di dispositivi per inalare marijuana liquida - In un'operazione di grande successo, i militari della Guardia di Finanza di Terracina hanno arrestato un sospetto spacciatore, sequestrando tre chili di cocaina, 100 grammi di hashish e 40 dispositivi elettronici per l'inalazione di marijuana liquida.

