Chiese aperte 2025 nella diocesi di Lanciano-Ortona | al via le iscrizioni per i volontari dell' accoglienza

Se hai a cuore il patrimonio spirituale e culturale, questa è la tua occasione: sono aperte le iscrizioni per i volontari dell’accoglienza di 'Chiese Aperte 2025' nella diocesi di Lanciano-Ortona. Un’opportunità unica per contribuire alla tutela, valorizzazione e fruizione delle nostre preziose chiese e beni ecclesiastici. Non perdere l’occasione di fare la differenza: unisciti a noi e diventa protagonista di questo importante progetto!

Iscrizioni aperte e lezioni al via per 'Chiese Aperte', l'ottavo corso di formazione, custodia, tutela e valorizzazione degli edifici di culto e dei beni culturali ecclesiastici organizzato dall’associazione di volontariato 'La Santa Casa', insieme alla diocesi di Lanciano-Ortona, per volontari. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - “Chiese aperte 2025” nella diocesi di Lanciano-Ortona: al via le iscrizioni per i volontari dell'accoglienza

In questa notizia si parla di: aperte - chiese - diocesi - lanciano

Progetto Chiese Aperte per il Giubileo, domenica apertura di cinque luoghi di culto - In occasione del Giubileo 2025, domenica si apriranno cinque luoghi di culto nel progetto "Chiese Aperte".

Approfondimenti da altre fonti

'Chiese aperte 2025' nella diocesi di Lanciano - Ortona: al via le iscrizioni per i volontari dell'accoglienza; “Chiese aperte 2025” nella diocesi di Lanciano-Ortona: al via le iscrizioni per i volontari dell'accoglienza; Lanciano, venerdì 6 giugno torna la notte delle chiese.

“Chiese aperte 2025” nella diocesi di Lanciano-Ortona: al via le iscrizioni per i volontari dell'accoglienza - Punta a qualificare i volontari che si occupano dell'accoglienza nei luoghi di culto della diocesi ...

Diocesi: Lanciano-Ortona, per “Chiese aperte” al via dal 14 giugno le lezioni - Lezioni al via dal 14 giugno per “Chiese aperte”, il 7° corso di ...

Diocesi: Lanciano, cori e visite nella “Lunga notte delle chiese” - Arte e fede, cultura, riflessioni e spiritualità, musica e cori all’interno di alcune chiese di Lanciano si fonderanno venerdì 6 giugno a partire dalle ore 20, in occasione della “Lunga notte delle Ch ...