Chiellini Juve nuovi dettagli sul ruolo del dirigente | sarà operativo anche sul mercato? Rivelazione dopo la conferenza stampa di Comolli Ultimissime

Dopo l’attesa conferenza di presentazione del nuovo direttore generale Comolli, emergono nuovi dettagli sul ruolo di Giorgio Chiellini in casa Juventus. Il leggendario difensore non sarà direttamente impegnato nel calciomercato, ma si concentrerà sulla sfera tecnica, portando la sua esperienza al servizio della squadra. Con questa mossa, la Juventus punta a rafforzare la propria leadership e a costruire un team vincente. Resta da scoprire come questa strategia influenzerà le prossime mosse di mercato.

Chiellini Juve, nuovi dettagli sul suo ruolo. Rivelazione dopo la conferenza stampa di presentazione del dg Comolli. Il giornalista Luca Marchetti, a Sky Sport, ha parlato di calciomercato Juve ed anche del nuovo ruolo in bianconero di Giorgio Chiellini. Le sue dichiarazioni. CHIELLINI – «Chiellini non si occuperà direttamente del mercato, pensavamo che sarebbe stato più centrale dal punto di vista tecnico. Osimhen? La Juve è tornata in Champions League, ci potrebbero essere delle cessioni eccellenti se si volesse ricostruire la rosa e quindi ci potrebbe essere la disponibilità economica per il colpo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Chiellini Juve, nuovi dettagli sul ruolo del dirigente: sarà operativo anche sul mercato? Rivelazione dopo la conferenza stampa di Comolli. Ultimissime

In questa notizia si parla di: juve - ruolo - dettagli - rivelazione

Del Piero Juve, la rivelazione: «Per tornare alla Juventus vuole quel ruolo!». L’annuncio che fa sognare i tifosi - Del Piero torna a far sognare i tifosi della Juventus con un annuncio che accende i cuori bianconeri.

Quale sarà il ruolo di #Comolli alla #Juve La rivelazione Partecipa alla discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Carnevali Juve, ritorno di fiamma! La rivelazione; Arriva la rivelazione sulla Juventus: il rinnovo del contratto è bloccato dalla proprietà; Chiellini Juve, quale sarà il nuovo ruolo dell'ex difensore?.

Del Piero Juve, la rivelazione: «Per tornare alla Juventus vuole quel ruolo!». L’annuncio che fa sognare i tifosi - DEL PIERO – «Vi ho sempre detto, e questo ve lo dico al cento per cento, è così: Del Piero per tornare alla Juventus vuole un ruolo operativo e non di rappresentanza e trovare un ruolo operativo a Del ...

Juve, Chiellini si racconta: «Il mio nuovo ruolo? Diverso dal campo, altri ritmi e una pressione diversa» - Giorgio Chiellini, nuovo Director of Football Strategy della Juve, si è raccontato a 360° in un podcast: ecco le sue parole Il nuovo Director of Football Strategy della Juve, Giorgio Chiellini, ha par ...

Tudor Juve: strada sempre più tracciata per la panchina bianconera. Arrivano altre indiscrezioni sul futuro dell’allenatore croato - Nuove voci sul futuro dell’allenatore croato, tutti i dettagli Secondo il giornalista Luca Marchetti, intervenuto a Sky Sport, ...