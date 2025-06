Chiedeva soldi e sostegno per una falsa associazione benefica fingendosi sordomuto | denunciato 20enne

Un giovane di 20 anni è stato denunciato dai Carabinieri di Senigallia per aver inscenato una truffa ai danni di cittadini, fingendosi sordomuto e creando una falsa associazione benefica. Con abilità e inganno, chiedeva denaro e sostegno, seminando confusione e delusione tra le vittime. Questa vicenda evidenzia l’importanza di restare vigili e di affidarsi sempre a canali ufficiali. È un monito a non lasciarsi ingannare da false buone cause.

SENIGALLIA – I Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di Senigallia hanno denunciato per truffa aggravata un 20enne rumeno, senza fissa dimora. Pochi giorni fa i militari hanno raccolto la denuncia di un cittadino che segnalava la presenza, all'interno del parcheggio del centro commerciale "Il.

