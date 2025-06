Chiarezza sul futuro delle panchine di Casertana e Juve Stabia

In un contesto di grande fermento e attesa, le società campane Casertana FC e SS Juve Stabia 1907 si affacciano con decisione per dissipare ogni dubbio sulle proprie panchine. Tra smentite ufficiali e annunci che fanno tremare il mercato, il futuro delle due squadre è al centro dell’attenzione. Mentre la Casertana mantiene la calma, la Juve Stabia prepara le sue mosse: scopriamo cosa bolle in pentola per queste realtà calcistiche di rilievo.

Tempo di lettura: < 1 minuto In un momento in cui le voci di mercato e le indiscrezioni tecniche si susseguono con crescente intensità, due club campani — Casertana FC e SS Juve Stabia 1907 — hanno deciso di intervenire pubblicamente per fare chiarezza sul presente e sul futuro delle rispettive panchine. Mentre da un lato la Casertana smentisce categoricamente qualsiasi cambiamento alla guida tecnica, dall’altro la Juve Stabia annuncia ufficialmente la fine dell’avventura di Guido Pagliuca a Castellammare di Stabia, accompagnata da una lunga e sentita lettera d’addio dello stesso allenatore. Un addio che segna la fine di un ciclo importante per la Juve Stabia, mentre la Casertana guarda avanti con continuità e fermezza, confermando la fiducia in un progetto tecnico già tracciato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Chiarezza sul futuro delle panchine di Casertana e Juve Stabia

Ne parlano su altre fonti

Chiarezza sul futuro delle panchine di Casertana e Juve Stabia.

Stop Casertana, vince la Juventus: addio al sogno della B - Casertana in campo con Montalto e Curcio dal primo minuto con Tavernelli a partire, invece, dalla panchina.

Juventus Next Gen, il tabellino della partita con la Casertana - 0 Serie C NOW – Girone C – 21ª giornata Stadio Pozzo – La Marmora – Biella Marcatori: 36’ st.

Bomber Guerra segna, la Juve vince ancora: Next Gen risorta con Brambilla - La Juventus Next Gen inizia l'anno al meglio con una vittoria di misura contro la Casertana ...