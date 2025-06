Chiara Ferragni la sua società Fenice Retail è finita in liquidazione persi 1,2 milioni di euro

La storia di Chiara Ferragni, celebre influencer e imprenditrice, si arricchisce di un capitolo complesso con la liquidazione della sua società Fenice Retail. Dopo aver investito oltre un milione di euro in due anni, il fallimento ha comportato perdite di 12 milioni di euro, sollevando interrogativi sulla gestione e sulle sfide del mondo corporate nel settore moda e retail. Ma cosa ci insegna questa vicenda sulla resilienza e l’innovazione imprenditoriale?

Chiudono i negozi fisici del brand Chiara Ferragni: liquidata la società Fenice Retail Partecipa alla discussione

