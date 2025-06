Chiara Ferragni al baby shower di Veronica Ferraro insieme alle sorelle e mamma Marina

Chiara Ferragni si è unita a Veronica Ferraro per un baby shower indimenticabile, circondate dall’affetto di sorelle e mamma Marina. Un’occasione speciale per celebrare l’amore e l’attesa del primo figlio, frutto della dolce unione con il musicista Davide Simonetta. Tra risate, emozioni e look raffinati, questa giornata ha rafforzato i legami familiari, lasciando un ricordo prezioso di pura felicità.

Una giornata speciale condivisa con le persone più care in vista dell'arrivo del primo figlio, frutto dell'amore con il musicista e produttore Davide Simonetta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chiara Ferragni al baby shower di Veronica Ferraro insieme alle sorelle e mamma Marina

