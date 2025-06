Chi va piano va sano e lontano | c' è una trattoria bresciana aperta da 115 anni

Scopri il fascino autentico di C 232, la trattoria bresciana che da 115 anni celebra le tradizioni culinarie del territorio. Dalle lumache condite e frittate, ai piatti di pesce di lago e menu stagionali, ogni portata racconta una storia di passione e genuinità . Un viaggio tra sapori intensi e ricette tramandate nel tempo, perché "chi va piano va sano e lontano", e qui il gusto si gusta con calma e autenticità .

Lumache condite, con funghetti, in frittata: e ancora risotto alle lumache, con gli spinaci, polenta e lumache. Senza dimenticare il menu tradizionale a base di carne, il pesce di lago, i menu stagionali con le rane in primavera e in autunno, le sarde in estate e il baccalĂ in inverno, i vini. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Chi va piano, va sano e lontano: c'è una trattoria bresciana aperta da 115 anni

