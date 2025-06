Chi sono le lumache che troviamo sulle piante in giardino | cosa le attira e come allontanarle

Le lumache sono protagoniste silenziose dei nostri spazi verdi, attirate da eccellenti fonti di cibo e ambienti umidi. Chi sono realmente e come possiamo proteggerci da queste ospiti indesiderate? Scopriamo insieme le caratteristiche di queste creature e i metodi più efficaci per tenerle lontane, preservando così la bellezza e la salute delle nostre piante. Continua a leggere.

Nei nostri orti e giardini possiamo trovare numerose specie di chiocciole e limacce, come Cornu aspersum, Cantareus apertus o Limax maximus. Le lumache sono attratte soprattutto da cibo e umiditĂ e orti e giardini sono quindi habitat ideali per questi molluschi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

Stati Uniti e Canada sull’orlo di un’estinzione di massa: a rischio il 40% di fauna e habitat; La biodiversità mondiale vive soprattutto nel suolo; La scimmia fantasma e le altre nuove specie del Mekong.

Come allontanare le lumache dalle piante - È questa una delle domande che sorge con più frequenza fra gli appassionati di giardinaggio.

Lumache in giardino, ti insegno la regola delle 4 P per allontanarle senza far loro del male - Con il metodo delle 4 P puoi tenere lontane le lumache in modo ecologico, evitando pesticidi e salvaguardando il tuo giardino.

Chi sono davvero gli afidi, i “pidocchi delle piante” che infestano i nostri giardini: cosa li attira e come allontanarli - Gli afidi, detti anche “pidocchi delle piante”, sono piccoli insetti che si nutrono della linfa e indeboliscono le piante ...