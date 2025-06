Chi sono i vip dell' Illumia Padel Cup le date della 4^ edizione a Bologna

Preparati a vivere un weekend di emozioni e sport di alto livello: l’Illumia Padel Cup 2025 torna a Castenaso, portando in campo le leggende del calcio e i protagonisti più amati dello sport italiano. Dal 28 al 29 giugno, il Country Club si trasformerà nel palcoscenico di incontri mozzafiato e sorrisi condivisi tra campioni e appassionati. La quarta edizione promette di essere ancora più indimenticabile: scopri chi sono i vip e cosa aspettarti!

Bologna, 10 giugno 2025 – Illumia Padel Cup, scatta la quarta edizione. Ormai un habitué dell’estate bolognese, il 28 e 29 giugno torna al Country Club di Castenaso il torneo di padel più atteso dell’anno e che coinvolge ex campioni della Serie A e leggende del nostro calcio. Da Francesco Totti a mister Mancini, da Bobo Vieri a Daniele De Rossi, fino ad arrivare a Luca Toni e a Tomas Locatelli, co-organizzatore di un evento ormai imperdibile e parte di un progetto che vanta una finalità ben più alta: un aiuto concreto a La Mongolfiera Odv a favore delle famiglie di bambini con disabilità. “Per la prima edizione avevo fatto fatica all’inizio a coinvolgere amici ed ex calciatori, oggi, a tre anni di distanza, devo dire che faccio ancor più fatica a tenerne fuori alcuni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chi sono i vip dell'Illumia Padel Cup, le date della 4^ edizione a Bologna

