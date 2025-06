Chi sono i tre figli di Massimo Bossetti e cosa fanno nella vita?

Oggi ha 45 anni e si dedica con amore alla famiglia, cercando di garantire ai figli un futuro sereno nonostante le difficoltà. I tre figli di Massimo Bossetti sono cresciuti lontano dalla ribalta mediatica, impegnati a costruire le proprie vite e a preservare la memoria di una famiglia segnata da eventi complessi. La loro vita privata rimane un punto di rispetto e privacy, lontano dagli occhi del pubblico.

Dopo la condanna definitiva all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio, Massimo Bossetti è rinchiuso nel carcere di Bollate, ma intorno a lui continua a gravitare l'interesse mediatico, soprattutto per la vita privata che si è lasciato alle spalle. Marita Comi, la moglie di Bossetti che non ha mai smesso di difenderlo, ha proseguito la sua esistenza cercando di proteggere i tre figli nati dal matrimonio con Massimo. Oggi ha 45 anni e vive ancora a Mapello, nella stessa casa dove abitava con Massimo Bossetti e i loro tre figli. Dopo anni difficili e senza un'occupazione fissa, è riuscita a trovare impiego in una ditta di pulizie.

Cosa riportano altre fonti

