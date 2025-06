Chi sarà il nuovo allenatore della Nazionale dopo il messaggio inaspettato di Ranieri nella notte

L’aria di cambiamento aleggia sulla panchina azzurra, mentre il futuro della nazionale italiana si dipana tra sorprese e ipotesi. Dopo l’inatteso rifiuto di Ranieri e la delusione di Gravina, ora il nome del nuovo allenatore rimane un rebus avvolto nel mistero. Tra i papabili ci sono Pioli, Mancini o forse una sorpresa dal passato. La domanda che tutti si pongono è: chi sarà il prossimo protagonista di questa nuova era? Continuate a leggere per scoprire gli ultimi aggiornamenti.

