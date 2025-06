Chi non vota non è stupido è deluso Riflettiamo sugli errori di chi ha sostenuto i referendum

Sistema politico e dai media, che ha ridotto le possibilità di ascolto e discussione. È fondamentale riconoscere gli errori commessi e lavorare per costruire un futuro più partecipato, in cui ogni voce possa essere ascoltata e valorizzata. Solo così si potrà invertire questa tendenza e rafforzare la nostra democrazia, garantendo che il coinvolgimento civico torni al centro del dibattito pubblico.

Di fronte alla sconfitta che abbiamo subito nei referendum meritoriamente promossi dalla Cgil, credo che sia opportuno fare una riflessione approfondita sulle ragioni di questo risultato. Nella scarsa affluenza al voto ha indubbiamente pesato la scelta del governo e di larga parte dei media di oscurare la questione evitando che diventasse oggetto di un pubblico dibattito, di un confronto nel merito. Il tutto complicato dalla sfiducia verso il voto che è oramai larghissima, specie negli strati popolari. Oltre a questi elementi vi sono stati però altri motivi per cui siamo arrivati a questo risultato deludente e questi riguardano noi, chi ha promosso e appoggiato i referendum e non mi pare utile nasconderli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Chi non vota non è stupido, è deluso. Riflettiamo sugli errori di chi ha sostenuto i referendum

Referendum 2025, per cosa si vota - Il 16 maggio 2025, Roma annuncia che domenica 8 e lunedì 9 giugno gli italiani saranno chiamati alle urne per cinque referendum.

