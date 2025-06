Chi era Sly Stone il re del funk

Il mondo della musica perde un’icona senza tempo. Sly Stone, il genio rivoluzionario dietro i leggendari Sly and The Family Stone, ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama funk e soul. La sua innovazione e audacia hanno fatto da ponte tra generi e culture, ispirando intere generazioni. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita, ma il suo lascito musicale continuerà a vivere e a influenzare il futuro della musica.

Il mondo della musica piange la scomparsa di Sly Stone. Il leader dei leggendari Sly and The Family Stone è scomparso lunedì 9 giugno 2025 all’età di 82 anni a Los Angeles, circondato dalla sua famiglia, dopo una prolungata battaglia contro la broncopneumopatia cronica ostruttiva e altri disturbi. La famiglia ha ricordato il suo “straordinario lascito musicale”, definendolo una “figura monumentale, un innovatore rivoluzionario e un vero pioniere che ha ridefinito il panorama della musica pop, funk e rock “. Il doveroso omaggio a un’icona la cui eredità è destinata a risuonare per intere generazioni. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Chi era Sly Stone, il “re del funk”

In questa notizia si parla di: stone - funk - musica - famiglia

Addio a Sly Stone, il pioniere del funk: si è spento a 82 anni - Addio a Sly Stone, il pioniere del funk che ha rivoluzionato il panorama musicale. Sylvester Stewart, conosciuto come Sly Stone, ci ha lasciato a 82 anni, portando con sé un’eredità di innovazione e passione.

Approfondimenti da altre fonti

È morto Sly Stone, leader di Sly and the Family Stone: il rivoluzionario artista funk aveva 82 anni; È morto Sly Stone, pioniere del funk e frontman della Family Stone; Addio a Sly Stone, re del funk. Aveva 82 anni.

Sly Stone morto: addio al pioniere del funk che ha fatto ballare intere generazioni - Sly Stone, leader della band americana Sly and the Family Stone, una delle più influenti nello sviluppo del funk, soul, R&B, rock e musica psichedelica, è morto ...

Morto Sly Stone, leggenda del funk - E' morto a 82 anni Sly Stone, musicista rivoluzionario e showman carismatico, icona del funk, il cui gruppo Sly and the Family Stone ha trasformato la musica popolare negli anni 60 e 70 (e oltre) con ...

Morto Sly Stone, icona del funk fine anni 60 con i Family Stone. Woodstock, hit come «Dance to the Music» e gli abusi di droga - È morto Sly Stone, un pezzo fondamentale della musica black a cavallo degli anni Sessanta e Settanta.