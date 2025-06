Chi era Romolo Baldo l’86enne accoltellato a morte nella sua casa di Saronno | fermata la nuora

Una tragedia scuote Saronno: Romolo Baldo, 86 anni, è stato brutalmente ucciso nella sua villetta. La drammatica scena si è consumata tra le mura di casa, con la nuora di 41 anni fermata come presunta responsabile. Un episodio che ha lasciato sgomenta la comunità e sollevato interrogativi su motivazioni e dinamiche familiari. Per scoprire tutti i dettagli di questa dolorosa vicenda, continua a leggere.

Si chiamava Romolo Baldo e aveva 86 anni l'uomo che è stato accoltellato a morte nella sua villetta di Saronno (Varese). Per l'omicidio è stata fermata la nuora 41enne, che viveva insieme al compagno nell'appartamento dell'anziano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

