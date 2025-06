Chi era Antonella Leo vittima dell' incidente stradale a Zoppola

Antonella Leo, una donna di 49 anni originaria di Casarsa della Delizia e residente a Orcenico Superiore, è stata tragicamente vittima di un grave incidente stradale sulla statale Pontebbana a Zoppola. La sua storia toccante ci ricorda quanto la vita possa cambiare in un attimo, lasciando un vuoto profondo nei cuori di chi le stava vicino. La comunità si stringe intorno alla famiglia per affrontare questa perdita improvvisa e dolorosa.

Si chiama Antonella Leo la 49enne rimasta vittima di un grave incidente stradale sulla statale Pontebbana. Originaria di Casarsa della Delizia, da tempo si era trasferita nella a Orcenico Superiore (frazione di Zoppola) con il marito con cui ha avuto due figli. I fatti Nella giornata di. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Chi era Antonella Leo, vittima dell'incidente stradale a Zoppola

