Chi era Andrea Gola il 38enne che ha perso la vita schiantandosi contro un albero nel Mantovano

Tragedia nel Mantovano: Andrea Gola, 38enne di Mozzecane e originario del Mantovano, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. L’impatto violento contro un albero sulla carreggiata di Marmirolo ha spezzato una giovane vita, lasciando amici e famiglia sgomenti. Chi era davvero Andrea Gola? Scopriamo insieme la sua storia e i dettagli di questa tragica perdita.

Andrea Gola è il 38enne che ieri sera ha perso la vita dopo essersi schiantato con la propria auto contro un albero a bordo della carreggiata nei pressi di Marmirolo (Mantova). Gola era residente a Mozzecane, ma era originario del Mantovano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

