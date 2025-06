Chi è Valeria Solarino nuova madrina del Taormina Film Festival

Valeria Solarino, volto di spicco del cinema italiano, è la nuova madrina della 71esima edizione del Taormina Film Festival. Un talento affascinante e versatile che ha conquistato il pubblico e la critica internazionale. La sua presenza impreziosisce un evento che celebra l’eccellenza cinematografica, sottolineando il valore di questa manifestazione come piattaforma di incontro tra cultura e arte. Un percorso di passione e dedizione che continua a ispirare e sorprendere.

Una figura di spicco del cinema italiano, affascinante e talentosa. Valeria Solarino è la madrina della 71esima edizione del Taormina Film Festival che, come ogni anno, si svolge nella splendida cittadina siciliana per celebrare le eccellenze del grande schermo. Una scelta affatto casuale, la Solarino, lei che negli anni ha costruito una carriera prestigiosa, lavorando al fianco dei più grandi, sia in Italia che all'estero. Un percorso di talento e versatilità. Classe 1979, Valeria Solarino è nata a El Morro de Barcelona in Venezuela da padre siciliano e madre tunisina. Si è trasferita in Italia all'età di sei anni vivendo prima a Modica, in Sicilia, e poi a Torino, città che sente come sua d'adozione.

