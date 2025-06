Chi è Stefano Nazzi a Belve Crime giornalista e conduttore di Delitti in famiglia

Stefano Nazzi, volto noto di Delitti in Famiglia e voce della prima edizione di Belve Crime con Francesca Fagnani, è un giornalista appassionato e abile narratore di storie complesse e avvincenti. Dal luglio 2021, collabora con il Post, producendo il podcast Indagini, che svela i retroscena dei casi di cronaca italiana più intricati. La sua capacità di coinvolgere e informare rende ogni suo racconto un viaggio nel lato oscuro della realtà. Continua a leggere.

Stefano Nazzi è un giornalista e conduttore di Delitti in Famiglia. Nella prima edizione di Belve Crime di Francesca Fagnani introduce le storie dei personaggi intervistati. Dal luglio del 2021 lavora a il Post e produce il podcast Indagini, in cui racconta il percorso investigativo di alcuni casi di cronaca italiana noti e non. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Stefano Nazzi Belve Crime

Stefano Nazzi: “La cronaca nera dice molto di noi. Vallanzasca e Turatello sembravano ribelli, in realtà facevano tutto per soldi in una logica criminale” - Stefano Nazzi ci porta nel cuore pulsante di una Milano oscurata dalla criminalità con il suo nuovo libro “Canti di guerra”.

Francesca #Fagnani e Stefano #Nazzi tra cold case e delitti noti. #BelveCrime parte con #Bossetti #9giugno #iltempoquotidiano https://iltempo.it/spettacoli-tv/2025/06/09/news/belve-crime-francesca-fagnani-bossetti-fagnani-nazzi-cold-case-delitti-42912831/ Partecipa alla discussione

Belve Crime, il primo ospite di Francesca Fagnani è Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio Partecipa alla discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Chi è Stefano Nazzi a Belve Crime, giornalista e conduttore di Delitti in famiglia; Al via Belve Crime ideato e condotto da Francesca Fagnani; Stefano Nazzi di Belve Crime: chi è, età, figli, indagini, cosa fa.

Chi è Stefano Nazzi a Belve Crime, giornalista e conduttore di Delitti in famiglia - Nella prima edizione di Belve Crime di Francesca Fagnani introduce le storie dei personaggi intervistati.

Chi è Stefano Nazzi, il narratore del crimine: vita privata e carriera del giornalista - Chi è Stefano Nazzi, il giornalista e podcaster che ha rivoluzionato il true crime in Italia.

Le anticipazioni di Belve Crime, stasera la prima puntata con Massimo Bossetti, Tamara Ianni ed Eva Mikula - off «Belve Crime», ideato e condotto da Francesca Fagnani, prodotto da Fremantle, in onda da stasera in ...