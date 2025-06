Chi è Newsom il governatore che sfida Trump

Chi è Gavin Newsom, il governatore che sfida Donald Trump? Leader democrativo della California, Newsom si è conquistato una reputazione come principale avversario dell’ex presidente, opponendosi fermamente alle politiche rigide sulla immigrazione e difendendo con determinazione i diritti dei migranti. Un vero e proprio baluardo contro le politiche più dure di Washington, la sua presa di posizione ha fatto scalpore e acceso un vivace dibattito nazionale.

Dazi, Trump: "L'Ue vuole un incontro per trattare" | Il presidente torna a insultare il governatore della California - L'Unione Europea richiede un incontro per discutere dei dazi imposti da Trump, mentre il presidente torna a criticare il governatore della California, Gavin Newsom.

Il governatore della California, Gavin Newsom, nel mezzo di un'altra notte di tensione a Los Angeles dopo il dispiegamento della Guardia Nazionale ordinato da Donald Trump, sfida Tom Homan, lo "zar della frontiera" dell'amministrazione USA che ha v Partecipa alla discussione

Segniamoci questo nome. #GavinNewsom Partecipa alla discussione

