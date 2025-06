Chi è Martin Baturina un nuovo gioiello per il Como di Fabregas

Il Como si prepara a scrivere nuove pagine di gloria con l’arrivo di Martin Baturina, il giovane talento che promette di impreziosire il centrocampo. Un acquisto che entusiasma i tifosi e rafforza le ambizioni della squadra, affidata alle sapienti mani di Cesc Fabregas. Con questa mossa, i biancoblù puntano a continuare a sognare in grande: il futuro si costruisce anche così, passo dopo passo.

Un nuovo regalo per Cesc Fabregas, un nuovo rinforzo per il Como: alla scoperta di Martin Baturina. La società lariana vuole continuare a sognare. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Il Como piazza il primo colpo di mercato: accordo raggiunto per Baturina - Il Como piazza il suo primo colpo di mercato e si assicura uno dei talenti più promettenti del calcio croato: Martin Baturina.

Calciomercato Como, blitz a Zagabria per chiudere Baturina - Finora l'offerta del club italiano si era spinta fino a 18 milioni di euro, quello croato ne chiede ...