Chi è Mario Maccione ex componente delle Bestie di Satana | la storia dagli omicidi allo sportello d'ascolto

Scopri la drammatica escalation di Mario Maccione, noto come "Ferocity", ex componente delle Bestie di Satana. Dalle oscure ombre delle voci di violenza e morte nel Varesotto agli spazi di ascolto e redenzione, questa storia rivela un percorso complesso di errori, rinascite e sfide legali. Un viaggio che ci invita a riflettere sulla trasformazione personale e sulle conseguenze delle scelte estreme. Continua a leggere per scoprire la sua sorprendente evoluzione.

Mario Maccione era "Ferocity", questo il nome con cui veniva chiamato dalle altre Bestie di Satana, i giovani del Varesotto che tra gli anni '90 e i 2000 uccisero tre persone e spinsero un'altra al suicidio. Dal ruolo nella "setta" alla scarcerazione avvenuta nel 2017, ecco chi è l'ex membro del gruppo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Tamara Ianni, Eva Mikula e Mario Maccione a Belve Crime - Domani sera su Rai 2, Francesca Fagnani si immergerà nel cuore della cronaca nera con protagonisti di grande impatto: Tamara Ianni, Eva Mikula e Mario Maccione.

