Chi è l’ex candidato sindaco di Varese condannato per violenza sessuale e stalking i legali | Faremo ricorso

Un episodio che scuote la politica varesina: l'ex candidato sindaco Francesco Tomasella, condannato per violenza sessuale e stalking, ha reagito con durezza alla sentenza, definendosi un "prigioniero politico". La vicenda solleva interrogativi sulla trasparenza e sul rispetto delle norme etiche. Gli avvocati annunciano già ricorso, ma la questione rimane aperta, lasciando la città in attesa di sviluppi. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa delicata vicenda.

L'ex candidato sindaco di Varese, Francesco Tomasella, è stato condannato in primo grado a 11 anni e 3 mesi di reclusione con l'accusa di violenza sessuale e stalking sulla sua ex fidanzata. Alla lettura della sentenza lui ha reagito con violenza, definendosi un "prigioniero politico". Gli avvocati hanno annunciato di voler fare ricorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

