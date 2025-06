Chi è Jose Lizarraga Picciotti il medico responsabile dello studio dove una donna è morta dopo una liposuzione

Una tragica vicenda scuote il mondo della medicina estetica: Ana Sergia Alcivar Chenche, donna di 46 anni, perde la vita dopo un intervento di liposuzione in uno studio privato gestito dal medico Jose Lizarraga Picciotti. Promettendo prezzi bassi ma senza le necessarie autorizzazioni, lo studio si rivela essere un caso di negligenza e pericolo. È un monito che invita a riflettere sull’importanza della sicurezza e delle certificazioni nel settore.

Prometteva interventi a basso costo ma, intanto, il suo studio non aveva le autorizzazioni necessarie: è ciò che accadeva nello studio medico di Jose Lizarraga Picciotti, medico indagato per la morte di Ana Sergia Alcivar Chenche, una donna di 46 anni originaria dell’Ecuador, deceduta in seguito a un intervento di liposuzione effettuato proprio nello studio di medicina estetica situato in via Franco Roncati 6, nella zona di Torrevecchia nel quartiere di Primavalle, a Roma. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Chi è Jose Lizarraga Picciotti, il medico responsabile dello studio dove una donna è morta dopo una liposuzione

In questa notizia si parla di: Studio Medico Jose Lizarraga

Passaporto Ematico, ecco il nuovo Studio Medico Sportivo: Rastelli c’è - La Fondazione Polito ha recentemente inaugurato a Santa Maria di Castellabate un innovativo Studio Medico Sportivo dedicato al Passaporto Ematico.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Chi è José Lizarraga Picciotti, il chirurgo che ha operato la 46enne morta dopo una liposuzione; Morta dopo una liposuzione: chi è José Lizarraga Picciotti, il medico responsabile dello studio; Morta dopo liposuzione, chi è Jose Lizarraga Picciotti il chiacchierato medico indagato.

Morta dopo liposuzione a Roma: studio medico senza autorizzazione, chirurgo denunciato per lesioni - Lo studio di medicina estetica di José Lizarraga Picciotti in cui si è sentita male una 46enne dopo una liposuzione non ha l'autorizzazione ...

Roma, donna di 47 anni muore dopo una liposuzione in uno studio privato. Indagato il chirurgo Jose Lizarraga Picciotti - Si era sottoposta a un intervento di liposuzione in uno studio medico privato nel quartiere Primavalle, a Roma, ma a seguito di un malore è ...

Morta dopo liposuzione, chi è Jose Lizarraga Picciotti il chiacchierato medico indagato - Il nome di Jose Lizarraga Picciotti, medico peruviano sessantacinquenne, è salito alla ribalta della cronaca italiana in seguito alla tragica morte di una sua paziente, Ana Sergia Alcivar Chenche, 46 ...