Chi è José Lizarraga Picciotti il chirurgo che ha operato la 46enne morta dopo una liposuzione

Un dramma che scuote il mondo della medicina estetica: la tragica morte di una donna di 46 anni dopo una liposuzione ha aperto un’inchiesta sul chirurgo Jose Lizarraga Picciotti. Specializzato in interventi a basso costo e pubblicizzato verso clienti dell’America Latina, il suo studio di Primavalle è ora sotto sequestro. Indagini puntano a fare luce su possibili rischi nascosti dietro offerte allettanti e pratiche non trasparenti. Continue to read more.

Gli investigatori indagano sull'ipotesi di interventi di medicina estetica a basso costo. Il chirurgo Jose Lizarraga Picciotti pubblicizza i suoi lavori a clienti originari dell'America Latina nel suo studio di Primavalle, ora sequestrato. Gli accertamenti a seguito della morte di una 46enne dopo una liposuzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Lizarraga Picciotti Chirurgo 46enne

Roma, donna di 47 anni muore dopo una liposuzione in uno studio privato. Indagato il chirurgo Jose Lizarraga Picciotti - Una tragedia scuote Roma: una donna di 47 anni, dopo aver scelto una liposuzione in uno studio privato di Primavalle, ha perso la vita a causa di un grave malore.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Morta durante liposuzione, chirurgo e ristoratore. Chi è il responsabile sanitario dell’ambulatorio; Roma, malore durante una liposuzione in un ambulatorio privato: muore donna di 47 anni.

Chi è la donna morta per la liposuzione a Roma e chi è il chirurgo Lizarraga Picciotti - La donna che ha perso la vita dopo essere stata male durante un intervento di liposuzione in una clinica privata di Roma è di origine ecuadorena.

Morta durante liposuzione, chirurgo e maestro di pollo alla brace. Ecco chi è il medico che operava - Jose Lizarraga Picciotti era a capo dell’ambulatorio estetico di Primavalle: il punto di riferimento delle donne della comunità sudamericana che vive a Roma ...

Chi è Josè Lizarraga Picciotti, il titolare della struttura dove è morta la 47enne dopo un intervento di liposuzione: ha precedenti per lesioni - In base a quanto si apprende il titolare della struttura dove la donna di 47enne si era sottoposta ad un intervento di liposuzione, un appartamento in zona ...